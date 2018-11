Kiel

Holger „Holgi“ Henze kann’s immer noch nicht fassen. Sein Porsche ist verschwunden. „So ein Bekloppter, wie kann man so bescheuert sein?“, zitiert KN-online den Kneipenwirt. Gemeint ist der Schrauber, der sich letzte Woche Donnerstag noch mal die Auspuffanlage vom Porsche überprüfen wollte, bevor der Oldtimer dann zum Durchchecken in die Markenwerkstatt sollte.

Seit etwa anderthalb Jahre kenne Holger Henze diesen Autoschlosser, schätzt er. Der habe „mal ausgeholfen, einfache Sachen, ab und zu die Auspuffanlage umgeschraubt oder den Porsche beim Rennen transportiert aufm Trailer und so was. Der war ja sonst immer auch gut.“

Porsche sollte abends wieder zurück sein

Der Autoschlosser habe ihn dann angerufen, erzählt Holgi, und gesagt, er mache ein paar Schrauben noch kurz ran die wichtig seien für die Auspuffanlage. Er würde den Porsche mittags oder nachmittags abholen und ihn dann abends wieder zurückbringen.

„Dann hat er ihn abgeholt“, Holgi lacht trocken, „und abends kam er nicht ran.“ Da habe er ihn angerufen. Es fehlten noch Dichtungen, behauptete der Schrauber. „Das kam mir schon seltsam vor“, sagt Henze. „Dichtungen. Wieso? die waren doch alle dabei eigentlich.“ Aber okay, dann solle er sie man besorgen. Mache er am nächsten Tag, versprach der Mann.

Die fehlenden Dichtungen machten stutzig

Am Freitag habe er ihm dann erzählt, die Dichtungen seien nicht da, erzählt Holgi. „Das kam mir noch merkwürdiger vor. Bei Porsche in Kiel haben die solche Dichtungen, auch der andere, der Oldtimer macht – mit hundertprozentiger Sicherheit!“ Aber er habe wie immer so viel um die Ohren gehabt im Club, so viel zu arbeiten.

„Dann rief er wieder an, er kriege die Dichtungen erst Montag.“ Holgi nahm’s noch gelassen. Jetzt ist die Gelassenheit vorbei. Der Wirt der Kieler Kultkneipe „Club 68“ hat bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Von RND/Thomas Bunjes