Leon-Rot

Angebunden und bis zum Knie im Stroh - so haben Polizisten am Sonntag ein Pony im Heck eines Kleintransporters entdeckt. Die Beamten wollten einen Autobahnparkplatz nahe St. Leon-Rot in Baden-Württemberg überprüfen und entdeckten das Tier im Vorbeifahren durch die offene Heckklappe.

Die 29-jährige Fahrerin und Pferdebesitzerin berichtete, dass sie ihr Pony verkauft habe und beide gerade auf dem Weg zum neuen Besitzer seien. Da die Polizisten keine Verstöße feststellten, konnte das Duo nach einer Pause seine Reise fortsetzen.

Von RND/dpa