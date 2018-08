Die Geiselnehmer von Gladbeck, Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski und Marion Löblich sind auf dem Weg nach Bremen. Mit ihren Geiseln vor Ort angekommen, kreuzen sie durch die Stadt und landen schlussendlich am Busbahnhof. Der Ort, an dem sich die Situation deutlich zuspitzen sollte. Jetzt: Kapitel 3 – Eskalation in Bremen.