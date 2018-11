Shannon

Eine Pilotin von British Airways will auf ihrem Flug von Montreal nach Heathrow Ufos gesehen haben – jetzt ermittelt die irische Luftfahrtbehörde.

Wie die „BBC“ berichtet, seien der Pilotin vergangenen Freitag helle Lichter an der Südwestküste Irlands aufgefallen. Sie soll sich bei der Flugsicherung gemeldet und sich nach militärischen Übungen in der Gegend erkundigt haben. Doch der Fluglotse konnte dies nicht bestätigen. Die Pilotin meldete „sehr helles Licht“ und ein Objekt, das neben ihrem Flugzeug auftauchte und in Richtung Norden verschwunden sei.

Handelte es sich um Meteoriten?

Der Pilot eines anderen Flugzeugs bestätigte laut „BBC“ die Beobachtungen. Er meinte, es könnte ein Meteor oder ein anderes Objekt sein, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Der Pilot berichtete von „zwei hellen Lichtern“, die mit „astronomischer“ Geschwindigkeit unterwegs waren.

Die irische Luftfahrtbehörde teilte mit, dass der Vorfall untersucht werde.

