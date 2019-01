Sydney

Mit einem farbenfrohen Spektakel begrüßte das australische Sydney das neue Jahr, laut Veranstaltern gingen rekordverdächtige 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft – doch am Ende sprachen in sozialen Netzwerken viele nur über eine doch recht peinliche Panne: Die Organisatoren hatten sich im Jahr geirrt.

Auf einen Pfeiler der Hafenbrücke wurden während des zwölfminütigen Feuerwerks die Worte „Happy New Year 2018“ projiziert – eigentlich wollten die Veranstalter das Jahr 2019 begrüßen.

In sozialen Medien spotteten Nutzer über den Fehler: „Oh nein, es ist wieder 2018“, schrieb eine Besucherin des Feuerwerks bei Twitter zu einem Foto der fehlerhaften Projektion. Eine andere schrieb: „Laut Sydney ist es wieder 2018, deshalb gehe ich wieder ins Bett.“

Die Organisatoren zeigten sich hinterher nicht gerade begeistert von dem Missgeschick: „Natürlich hat uns das nicht gefallen“, sagte Feuerwerks-Organisatorin Anna McInerny der Nachrichtenagentur AFP. „Aber wir haben darüber gelacht. Solche Dinge passieren eben, die Show geht weiter.“

Von RND