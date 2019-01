Nürnberg

Nach einem tödlichen Streit unter Jugendlichen in einem Nürnberger Bahnhof hat die Kripo einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sollen zwei jeweils 17 Jahre alte Deutsche dafür verantwortlich sein, dass drei Jugendliche am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf die Gleise der S-Bahn stürzten.

Zwei 16-Jährige wurden von einem kurz darauf einfahrenden Zug getötet, der dritte Junge konnte sich aus den Schienen retten. Er soll ebenfalls 16 Jahre alte sein. Die beiden Tatverdächtigen sollten am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Beteiligte wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut

Zur Zeit des Geschehens befanden sich laut Polizei rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der S-Bahn. Bei den Menschen am Bahnsteig habe es sich vor allem um Jugendliche gehandelt, die von einer Party in der Nähe gekommen waren. Zahlreiche Beteiligte wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut.

Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet, dass es sich um eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gehandelt hatte. Die Polizei hatte in einer ersten Mitteilung die Opfer als zwei Männer bezeichnet. Im Laufe des Samstag wollten die Ermittler weitere Informationen bekanntgeben.

Von RND/dpa