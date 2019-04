Los Angeles

Nur vier Tage lang hielt die vierte Eheschließung von Hollywoodstar Nicolas Cage (55). Nun will er die Hochzeit annulieren lassen, weil er angeblich zu betrunken war, als er Erika Koike (34) das Ja-Wort gab. Laut dem amerikanischen Unterhaltungsportal „Us Weekly“ erklärte Cage in den Gerichtsdokumenten, dass er zu betrunken und nicht in der Lage gewesen sei, um den vollen Umfang seiner Handlungen verstehen zu können.

Seine Freundin Erika habe ihn nicht darüber aufgeklärt, dass sie wohl ein Verhältnis mit einem anderen Mann habe. Auch von ihrer kriminellen Vergangenheit habe er erst nach Eheschließung erfahren, so Cage in den Dokumenten.

Seine vierte Ehe ist die kürzeste

Der Hollywood-Star war zuvor schon dreimal verheiratet: Sechs Jahre lang war er mit Schauspielkollegin Patricia Arquette von 1995 bis 2001 verheiratet, während die Ehe mit Lisa Marie Presley, der Tochter des „King of Rock’n’Roll“ Elvis Presley, nur dreieinhalb Monate dauerte. 2004 heiratete er die Restaurantmitarbeiterin Alice Kim, sie ließen sich nach zwölf Jahren Ehe im Jahr 2016 wieder scheiden.

Von RND/dpa