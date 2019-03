Los Angeles

Knapp eine Woche nach dem plötzlichen Tod von US-Schauspieler Luke Perry (52) hat sich dessen Verlobte erstmals zu Wort gemeldet – und über den Verlust ihrer großen Liebe gesprochen. „Die letzten elfeinhalb Jahre waren die glücklichsten Jahre meines Lebens und ich bin dankbar, diese Zeit mit ihm gehabt zu haben“, sagte Wendy Madison Bauer dem „People“-Magazin.

Der „ Beverly Hills, 90210“-Star war an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Seine Verlobte sowie Freunde und Familie begleiteten den Schauspieler in seinen letzten Stunden im Krankenhaus. Bauer weiter: „Wir haben Trost ineinander und in dem Wissen gefunden, dass unsere Leben von einem außergewöhnlichen Mann berührt wurden. Er wird innig vermisst.“

Von RND