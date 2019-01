Atlanta

In Sachen Werbespots gehört der Super Bowl seit Jahren zur Superlative. Das große Sportspektakel aus den USA sorgt Jahr für Jahr auf der ganzen Welt für große Aufmerksamkeit. Kein Wunder, dass Werbetreibende bei diesem Event zu Höchstleistungen auflaufen.

Wir zeigen Ihnen bereits vorab einige der Werbespots, die während der TV-Übertragung in den USA laufen sollen.

Das sind die Werbespots für den Super Bowl 2019

Die Werbespots während des Super Bowl gehören oftmals zu den kreativsten, aufwendigsten und emotionalsten des Jahres. Ein Blick auf die Kosten für die Werbeplätze während der Spielunterbrechungen des Super Bowls verdeutlicht, was für Werbetreibende auf dem Spiel steht.

Laut „adweek.com“ kosten 30 Sekunden Werbezeit mehr als fünf Millionen US-Dollar. Bei so viel Geld für einen Werbeplatz soll natürlich jede Sekunde eines Werbespots genutzt werden. Einige Werbespots, die während des Super Bowl 2019 laufen sollen, sind schon jetzt aufgetaucht.

Werbespot für den Super Bowl 2019 von Budweiser

Werbespot für den Super Bowl 2019 von Doritos

Werbespot für den Super Bowl 2019 von Bumble x Serena Williams

Werbespot für den Super Bowl 2019 von bubly mit Michael Bublé

Weitere Spots folgen in Kürze...

Tweet von John Legere kpndigt Werbespot für den Super Bowl 2019 an

Was hat es mit dem Coca-Cola-Werbespot und Trump auf sich?

Der Coca-Cola-Werbespot wird wohl eine besondere Rolle unter den Werbespots beim Super Bowl 2019 einnehmen. Unter der Werbekampagne mit dem Hashtag #TogetherIsBeautiful lehnt Coca-Cola mit ihrem Werbespot „A Coke is a Coke“ an Andy Warhols Buch „Die Philosophie von Andy Warhol“ an.

Im Werbespot heißt es übersetzt: „Wir haben alle unterschiedliche Herzen und Hände. Köpfe mit verschiedenen Ansichten. Verstehst du nicht? Anders ist schön. Und zusammen ist auch schön.“

Die Botschaft ist unmissverständlich: Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Beruf oder Lebensstil sind gleich. Manch einem mag dazu die kontroverse politische Marschrichtung von US-Präsident Trump einfallen. Und auch, wenn Coca-Cola es mit dem Werbespot nicht explizit sagt – eine politische Botschaft, die vor allem US-Präsident Donald Trump betreffen mag, schwingt beim Betrachten des Werbespots mit.

Trumps Streit zur Finanzierung der von ihm geforderten Mauer nach Mexiko hatte zuletzt zum längsten Regierungs-Shutdown der amerikanischen Geschichte geführt.

Werbespot „A Coke is a Coke“ von Coca-Cola zum Super Bowl 2019:

Die 9 besten Werbespots beim Super Bowl

Seit Jahren gehören die Werbespots beim Super Bowl zu den Highlights unter den Werbetreibenden. Die besten Werbespots haben wir für Sie noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

Victoria’s Secret Werbespot von 2008: Super Bowl Commercial Valentines Day

Coca-Cola Werbespot von 1997: Super Bowl Commercial ’Mean’ Joe Greene

GoPro Werbespot von 2013: Super Bowl Commercial Dubstep Baby

Snickers Werbespot von 2010: Super Bowl Commercial „You’re not you when you’re hungry“ wiht Betty White

McDonald’s Werbespot von 1993: Super Bowl Commercial „The Showdown“ - Bird vs. Jordan

Old Spice Werbespot von 2010: Super Bowl Commercial The Man Your Man Could Smell Like

Volkswagen Werbespot von 2011: Super Bowl Commercial The Force Ad+Making

Pepsi Werbespot von 1992: Super Bowl commercial with Cindy Crawford

Apple Werbespot von 1984: Super Bowl Commercial Introducing Macintosh Computer

Super Bowl Halbzeitshow 2019

Am 3. Februar 2019 kämpfen beim 53. Super Bowl die Los Angeles Rams mit den New England Patriots um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy. Neben den Werbespots sorgt natürlich auch die berühmte Halbzeitshow dafür, dass bei den Zuschauern keine Langeweile aufkommt.

Wo und wann es den Super Bowl in Deutschland zu sehen gibt und was die Halbzeitshow in diesem Jahr bereit hält, lesen Sie hier.

Von tr/RND