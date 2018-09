Landau

Im Mordprozess um den Tod einer 15-Jährigen im südpfälzischen Kandel ist am Montag in einer nicht öffentlicher Verhandlung das Urteil gefallen. Der vermutlich aus Afghanistan stammende Abdul D., der Ex-Freund der getöteten Mia, muss für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen zu haben. Da der Beschuldigte zur Tatzeit möglicherweise minderjährig war, ist die Öffentlichkeit vom Prozess vor dem Landgericht Landau ausgeschlossen.

Die Anklage geht bei der Tat von Mord aus und wirft dem Beschuldigten vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein. Abdul D. hatte seinem Anwalt zufolge Reue bekundet. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger hatten eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren gefordert, die Verteidigung von sieben Jahren sechs Monaten wegen Totschlags.

Das Urteil fällt hinter verschlossenen Türen. Das Gericht will die Öffentlichkeit aber schnell informieren. Von möglichen Kundgebungen in Landau war zunächst nichts bekannt. Die Polizei will jedoch Präsenz zeigen.

Forderungen nach Verschärfung des Strafrechts werden laut

Am Rande der Verhandlung waren wiederholt Forderungen nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts laut geworden. Rechtsexperten wie die Anwältin Jenny Lederer weisen dies aber zurück. „Solche Forderungen mögen sich alltagspsychologisch bei aufwühlenden Prozessen erklären lassen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der oft geäußerte Vorwurf einer angeblichen „Kuscheljustiz“ der Gerichte bei Minderjährigen und Heranwachsenden sei aber falsch.

„Mit Blick auf das Kernstück des Jugendstrafrechtes - den Erziehungsgedanken – helfen Forderungen nach höheren Strafen nicht weiter. Man darf nicht aus dem Blick verlieren, dass sich junge Menschen – auch über das 21. Lebensjahr hinaus – in einer Entwicklungsphase befinden“, sagte Lederer, Mitglied des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Schon die Höchstgrenzen von 10 Jahren beziehungsweise 15 Jahren seien gravierende Sanktionsmöglichkeiten, die mit diesem Gedanken nicht vereinbar seien und von denen nur restriktiv Gebrauch zu machen sei.

