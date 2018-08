Der Schauspieler Terence Hill bleibt sich treu. Zum Interview im Berliner Hotel Adlon kommt er in Cowboystiefel und Arbeitshemd. Der 79-Jährige ist gut gelaunt, denn am 23. und 26. August ist sein Film „Mein Name ist Somebody – zwei Fäuste kehren zurück“ in vielen großen deutschen Kinos zu sehen.