Plauen

Noch eben schien es, als wäre das Glück perfekt: Titel zur Miss 50plus – und endlich auch ein neuer Mann an der Seite von Evelyn Reißmann. Doch Deutschlands schönste Frau im reifen Alter scheint zumindest in Sachen Liebe kein Glück zu haben.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wurde die Sächsin von ihrem neuen Freund nach wenigen Wochen und ausgerechnet zu Weihnachten schon wieder verlassen. Die beiden hätten sich im August via Facebook kennen gelernt, jetzt habe er ganz uncharmant per Whatsapp Schluss gemacht. Die frisch gekürte Miss aber nimmt es tapfer. „Ich hege keinerlei Groll gegen ihn und akzeptiere die Entscheidung“, sagte sie gegenüber „Bild“. Und wie geht es nun weiter? Von Männern will die 52-Jährige jedenfalls vorerst die Finger lassen.

Die Versicherungsexpertin aus Plauen und alleinerziehende Mutter hatte sich Ende November im Wettbewerb gegen 20 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet als Schönste der Schönen durchgesetzt. Zuvor waren 500 Frauen zum Casting eingeladen worden; doch am Ende siegte Evelyn Reißmann. Mit Tränen in den Augen hatte sie damals bei der Miss-Wahl gesagt: „Ich bin überwältigt. Ich habe teilweise gedacht, dass ich es versemmelt habe, falsch gelacht oder was Falsches gesagt habe.“

Freud und Leid – häufig liegt beides dicht beieinander.

Von RND