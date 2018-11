Washington

Vor neun Jahren legte Michelle Obama Queen Elizabeth II. aus einer emotionalen Situation heraus den Arm um die Schulter – und beging damit einen großen Fauxpas. Denn laut royaler Etikette ist es nicht erlaubt, die Königin anzufassen, abgesehen vom Händeschütteln.

Neun Jahre nach dem Missgeschick erklärt die 57-Jährige, wie es zu dem Protokollbruch kam. In ihrem Buch „Becoming“, aus dem die „BBC“ zitiert, schreibt Michelle Obama demnach: „Die Königin warf einen Blick auf das Paar schwarze Jimmy Choos, das ich trug. Sie schüttelte den Kopf. ‚Diese Schuhe sind unangenehm, nicht wahr?’ sagte sie.“ Dabei habe die Queen frustriert über ihre eigenen schwarzen Pumps gestikuliert.

„Ich habe der Königin dann gestanden, dass meine Füße weh taten. Sie gestand, dass auch ihre Füße weh taten. Wir sahen uns dann mit identischen Gesichtsausdrücken an, nach dem Motto: Wann ist dieses Herumstehen mit den Weltführern endlich fertig? Und damit brach sie in ein völlig charmantes Lachen aus.“

Michelle Obama und Queen Elizabeth im Jahr 2009 im Buckingham-Palast. Quelle: NTI POOL/AP Images

Queen nimmt Fauxpas von Michelle Obama gelassen

In diesem Moment der Einigkeit habe sie der Queen „liebevoll eine Hand auf ihre Schulter“ gelegt, so Obama in ihrem Buch. „Ich habe es in diesem Moment nicht gewusst, aber ich habe etwas begangen, was als epischer Fauxpas angesehen wurde.“

Doch während die ganze Welt über den Fehler der damaligen First Lady diskutierte, schien die Queen selbst es gelassen zu nehmen: Auch sie legte Obama ihre Hand auf den Rücken.

