Cape Coral

Immer wieder wird Michael Wendler unterstellt, dass seine Liebe zu der 18-jährigen Schülerin Laura Müller nicht echt sei. Nun nimmt der Schlagersänger via Instagram Stellung zu den Gerüchten: „ Laura und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Wir lieben uns und stehen dazu. Wir wurden erst nach der Trennung von Claudia ein Paar“, schreibt er in seinem Post. Dann enthüllt er, dass die Trennung bald auch offiziell besiegelt ist: „Die Scheidung zwischen meiner Frau und mir ist bei Gericht in den USA eingereicht und in den nächsten Wochen vollzogen.“

Noch bis Herbst wird der Auswanderer somit mit zwei Frauen unter einem Dach leben – mit seiner künftigen Ex-Frau Claudia und mit seiner jungen Freundin Laura. Dazu der Wendler: „Claudia und ich haben uns freundschaftlich getrennt und verglichen. Der Vergleich sieht vor, dass sie bis Oktober im gemeinsamen Haus wohnen darf.“ Auch sorgt der Wendler dafür, dass sich die beiden Frauen nach Möglichkeit nicht über den Weg laufen: „Bei Anwesenheit von meiner Freundin Laura verlässt Claudia zeitlich begrenzt das Haus. Zum Ende des Jahres 2019 zieht Laura zu mir in die USA. Ein Visum hat sie bereits.“ Klingt nach klaren Verhältnissen...

Von Thomas Kielhorn/RND