Bislang haben Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura fast jede Sekunde ihrer jungen Liebe auf ihren Social-Media-Kanälen zelebriert. Keine Frage, der Sänger und die Schülerin schweben im 7. Himmel. Doch auch bei den Beiden ist nicht alles rosarot. Gerade ist das Paar zwar für ein paar Tage von Wendlers Wahlheimat Florida nach New York geflogen. Doch in einem Interview mit RTL erzählt der Sänger nun von einem Problem, das auf der noch jungen Liebe lastet: Lauras Eifersucht.

Der Wendler arbeitet gerade an seinem nächsten Studioalbum „Stunde Null“ und schreibt dafür neue Songs. Doch die gefallen seiner Laura nicht immer: „Laura ist da sehr emotional. Jedes Mal wenn ich einen Song schreibe, dann verinnerlicht sie den Song so intensiv, dass sie entweder glaubt, er ist für sie geschrieben oder für eine andere Person. Ich nenne jetzt keine Namen. Und dann fängt sie auch schon mal heftig an zu weinen“.

Und auch die weiblichen Fans sollen Laura stören – dabei war sie selbst mal einer, hat ihn nach eigenen Angaben bei einem Auftritt kennengelernt. Doch da zeigt sich der Wendler knallhart: „Also wenn sie nicht erträgt, dass meine Fans den Körperkontakt mit Küsschen, Handschütteln und Umarmungen suchen, dann ist es besser für sie, zu Hause zu bleiben!“, erzählt er im RTL-Interview.

Was jetzt so hart klingt, hat aber bislang noch keine Auswirkungen – das Paar ist weiterhin glücklich zusammen. So schrieb der Sänger unter ein Foto von seinem New York-Trip: „Wir sind und wir bleiben ein Paar. Auch wenn es anders berichtet wird.“

