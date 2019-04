Schwelm

Tödlicher Zwischenfall bei einem Schrotthändler in Nordrhein-Westfalen: Ein Mann ist in Schwelm von einer Metallpresse getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 55-Jährige die Maschine gerade warten sollen. Warum die Presse in Gang geriet, als der Mann sich in ihr befand, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. „Wir gehen aber von einem Unglück aus“, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Mann gehörte laut Polizei zu einer Firma, die das schwere Gerät warten sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot. Seine Leiche wurde nach der Spurensicherung durch die Polizei von der Feuerwehr geborgen. Mehrere Unfallzeugen seien von Notfallseelsorgern betreut worden, ein Zeuge kam ins Krankenhaus, so die Feuerwehr. Die Vernehmungen laufen laut Polizei noch.

Von RND/dpa