München

Bei einem Streit in einem Münchner Hostel ist ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Demnach wird der 22-Jährige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten am Abend des Ostermontags drei Gäste in einen heftigen Streit, als der 22-jährige Franzose ein Messer zückte und auf einen 61-Jährigen und einen 36-Jährigen losging. Beide Opfer sind laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo der 61-Jährige wenig später gestorben ist.

Die drei Männer haben sich laut Polizei wohl gekannt und sind keine Touristen gewesen. Nähere Angaben wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen. „Verlässliche Informationen zum Hintergrund des Streits haben wir noch keine“, sagte ein Sprecher weiter.

Von RND/dpa