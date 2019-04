Zwickau

Nach der Entführung eines Mädchens, das fliehen konnte, geht die Polizei in Sachsen derzeit zehn Hinweisen zu einem verdächtigen Fahrzeug nach. Nach Beschreibungen der 13-Jährigen habe der weiße Kleintransporter keine Fenster oder Aufschriften, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Polizei und Kriminaltechniker ermittelten aktuell weiter am Ort. Die Schule selbst werde aber nicht gesondert gesichert.

Die 13-Jährige war laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr an einer Straße in der Gemeinde Mülsen von einem unbekannten Mann gepackt und in das Auto gezerrt worden. Als der Wagen nach einigen Minuten hielt, wehrte sich das Mädchen den Angaben zufolge mit Schlägen und Tritten und konnte schließlich fliehen. Der Mann sei daraufhin weggefahren. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Vorfalls. Bislang fehlt von dem Fahrer des Wagens jede Spur.

Von RND/dpa