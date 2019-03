Los Angeles

Die in einen Bestechungsskandal verwickelte US-Schauspielerin Lori Loughlin (54, „Full House“) hat ihre Rollen in Produktionen des US-Fernsehsenders Hallmark Channel verloren. „Wir arbeiten nicht mehr mit Lori Loughlin zusammen“, teilte das Unternehmen in einer Erklärung laut „People.com“ am Donnerstag mit.

Sämtliche Projekte mit der Schauspielerin, darunter „Garage Sale Mysteries“, seien eingestellt worden. Sie spielte auch in der Serie „When Calls the Heart“ mit.

Betrugsskandal: Promis kauften ihre Kinder an Elteunis ein

Hintergrund ist ein Betrugsskandal um unrechtmäßig erschlichenen Zugang zu Elite-Universitäten für die Kinder betuchter Prominenter. Loughlin war nach Dreharbeiten im kanadischen Vancouver nach Los Angeles zurückkehrt, wo sie am Mittwoch festgenommen wurde. Gegen Zahlung einer Millionen-Kaution kam sie vorerst wieder auf freien Fuß.

Auch ihr Mann, der Modedesigner Mossimo Giannulli, wurde im Zuge des Skandals angeklagt. Das Paar soll 500.000 Dollar gezahlt haben, um seine beiden Töchter als vermeintliche Ruderinnen über das Sportteam an der renommierten USC-Universität in Kalifornien unterzubringen.

Unter den Beschuldigten ist auch Felicity Huffman

Unter den rund 50 Beschuldigten ist auch die Schauspielerin Felicity Huffman (56), bekannt aus der TV-Serie „Desperate Housewives“. Sie soll 15 000 Dollar Schmiergeld gezahlt haben, um zu erreichen, dass das Resultat ihrer ältesten Tochter bei einem Aufnahmetest geschönt wird.

Von RND/dpa