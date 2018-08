Hannover

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn 2 bei Hannover. An einem Stauende zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Buchholz fuhr ein Leichenwagen auf einen Lastwagen auf. Der Fahrer des Leichenwagens wurde dabei eingeklemmt. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Leichenwagen transportierte Sarg mit Verstorbenem

Der Leichenwagen transportierte einen Sarg mit einem Verstorbenen. Die A2 wurde am Kreuz Buchholz in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Eine Umleitungsstrecke wurde ausgeschildert.

Zwei Stunden zuvor hatte es am Kreuz Ost in Fahrtrichtung Braunschweig bereits einen Unfall gegeben: Ein SUV war am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, verletzte sich aber nicht lebensgefährlich.

Von sbü/RND