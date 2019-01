Fairfield

Es sind unfassbare Szenen, die Schüler einer Middle School in Fairfield in den USA mit ihrem Handy aufgenommen haben: Hinter dem Lehrerpult schaut sich ihr Vertretungslehrer etwas auf seinem Handy an und beginnt dann offenbar zu masturbieren.

Die Schüler meldeten den Vorfall der Schulleitung – der Vertretungslehrer wurde daraufhin von der Polizei festgenommen und vom Dienst suspendiert. „Nachdem wir von diesem Verhalten erfahren haben, wurde der Vertretungslehrer umgehend dem Schulgebäude entfernt“, sagte Schulsprecherin Gina Gentry-Fletcher der Portal „Journal News“.

Bisher sei nicht bekannt, dass der Lehrer auch körperlichen Kontakt mit den Schülern gehabt hätte. Auch hätten sie ihn nicht nackt gesehen. Auf Facebook entschuldigte sich die zuständige Schulbehörde für den Vorfall: „Wir möchten Ihnen versichern, dass dieser Mann nicht an unsere Schule zurückkehren wird.“

Gegen den Mann wird nun wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Der zuständige Richter ließ den Lehrer vorerst frei, wies ihn aber an, sich von Orten mit Kindern unter 18 Jahren fernzuhalten.

Von RND/mat