Wellington

Eine neuseeländische Krankenschwester und Hebamme des Roten Kreuzes ist seit fast sechs Jahren in Gefangenschaft der Terrormiliz IS in Syrien – laut dem Bericht eines Augenzeugen könnte sie noch am Leben sein. Das teilte die Hilfsorganisation mit.

Die Information über ihre Entführung war während der vergangenen sechs Jahre von Neuseeland in Kooperation mit internationalen Medien geheim gehalten worden, um das Leben der 62-jährigen Louisa Akavi zu schützen. Mit dem Zusammenbruch der Herrschaft des sogenannten Islamischen Staates wuchs die Hoffnung, die Frau und ihre beiden syrischen Fahrer, die mit ihr entführt worden waren, wiederzufinden. Zuerst hatte die „New York Times“ über den Fall berichtet.

Im Dezember sei sie demnach von mindestens zwei Personen in einer Klinik in dem Dorf Sousa gesehen worden, einem der letzten Stützpunkten des sogenannten IS. Auch 2016 und 2017 habe es Berichte gegeben, wonach sie gesehen worden sei, teilte das Internationale Rote Kreuz (IKRK) mit.

„Die Hoffnung, dass sie lebt, besteht immer noch“

„In den letzten fünf Jahren haben die neuseeländische Regierung und das IKRK immer auf der Grundlage gearbeitet, dass (sie) am Leben ist. Und diese Hoffnung besteht noch immer“, sagte Neuseelands Außenminister Winston Peters. „Wir arbeiten weiter (mit dem Roten Kreuz) zusammen, um sie ausfindig zu machen und zu retten.“ Dominik Stillhart vom Roten Kreuz rief jeden, der Informationen zu Akavi habe, dazu auf, diese mitzuteilen.

Akavi war 2013 in der Stadt Idlib im Nordwesten Syriens gefangen genommen worden. Es soll eine Lösegeldforderung gegeben haben. Verhandlungen in den Jahren 2013 und 2014 waren nach Angaben des Roten Kreuzes nicht erfolgreich.

Die neuseeländische Regierung glaubte zu einem Zeitpunkt, Akavi lebe nicht mehr. Sie könnte aber als menschliches Schutzschild missbraucht worden sein. Es gibt auch die Hoffnung, dass Akavi wegen ihrer medizinischen Fähigkeiten verschont wurde.

Akavi kommt von den Cookinseln und lebte vor ihrer Entführung in einer Kleinstadt nördlich der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. 2014 gehörte sie einer Gruppe von Gefangenen an, die von der Terrorgruppe nur Stunden vor einem Rettungseinsatz von US-Militärs an einen anderen Ort gebracht wurden.

Von RND/AP