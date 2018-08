Columbus

Das „Star-Spangled Banner“, die US-Flagge – das weiß in den Vereinigten Staaten jedes Kind, besteht aus sieben roten und 6 weißen Streifen sowie 50 weißen Sternen auf blauem Grund. Die 13 Streifen symbolisieren die 13 Gründungsstaaten der Union, die 50 Sterne die heutige Anzahl an Mitgliedsstaaten.

Bei einem Besuch eines Kinderkrankenhauses im US-Bundesstaat Ohio füllte US-Präsident Donald Trump beim Ausfüllen der Flagge mit den Kindern allerdings einen blauen Streifen in die Flaggen-Vorlage. Sofort überschlug sich das Netz mit teils witzigen, teils hämischen Bemerkungen.

Ob Trump wirklich nicht die Farbreihenfolge seiner Nationalflagge kannte oder einfach seiner Fantasie freien Lauf ließ, ist unklar. Klar ist aber dokumentiert, dass er mit blauem Filzstift zu Werke ging. Allerdings könnte auch eine politische Absicht dahinter stecken: Die sogenannte Thin Blue Line Flag steht für Unterstützer der (blaugekleideten) Polizeikräfte und für „Schutz der Bevölkerung“. Sie steht allerdings auch als Gegenpol zur „Black Lives Matter“-Bewegung, die sich gegen Polizeiwillkür gegen Afroamerikaner wendet.

So oder so also kein Ruhmesblatt für Trump – es sei denn, er wollte einfach eine bunte Kinderflagge malen.

Von RND/dpa