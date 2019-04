Mannheim

Noch einmal Glück hatte eine 15-Jährige in Mannheim: Die junge Frau überquerte am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof die Gleise der Stadtbahn. Aufgrund ihrer Kopfhörer überhörte sie eine einfahrende Bahn und wurde von ihr erfasst.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Bein der 15-Jährigen eingeklemmt, konnte von Rettungskräften allerdings schnell befreit werden. Sie kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte sei die junge Frau nur leicht verletzt.

Während der Bergungsarbeiten kam der öffentliche Nahverkehr am Willy-Brandt-Platz für knapp eine Stunde komplett zum Erliegen.

Von RND/mat