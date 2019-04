München

Mit einem spektakulären Fahrmanöver soll ein Mann versucht haben, seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner umzubringen. Zudem hat er aus Sicht der Staatsanwaltschaft das Leben des Kindes der Frau riskiert, als er mit seinem Auto durch eine zwei Meter hohe Hecke quer über die Terrasse ins Wohnhaus bretterte. Ab Dienstag muss sich der 33-Jährige unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht München II verantworten.

Der in Cottbus geborene Mann soll blind vor Wut wegen der Trennung gewesen sein. Als er im Juni vergangenen Jahres in Indersdorf (Landkreis Dachau) einige seiner Gegenstände bei seiner Ex-Freundin abholen wollte, habe er beschlossen, die Kleinfamilie zu töten, so der Vorwurf der Anklagebehörde. Nur weil die beiden Erwachsenen in anderen Zimmern waren, kamen sie unversehrt davon. Das Kind der Frau war derweil bei seinem Vater.

Angeklagter soll Frau nach missglücktem Anschlag nochmals angegriffen haben

Nach dem Anschlag soll der Angeklagte die Frau auch noch verfolgt und niedergerungen haben. Ihr neuer Lebensgefährte konnte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft jedoch Schlimmeres verhindern. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage bis Mitte Mai angesetzt.

Von RND/dpa