Sängerin Jessica Simpson (38) und ihr Ehemann Eric Johnson (39) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Bereits am 19. März erblickte die kleine Birdie Mae das Licht der Welt, wie Jessica Simpson am Mittwochabend stolz via Instagram bekannt gab.

Gesund, munter und mit einem stolzen Gewicht von knapp fünf Kilogram startete das dritte Kind der US-Sängerin ins Leben. Die frisch gebackene Dreifach-Mama Jessica Simpson postete auf Instagram eine intime Momentaufnahme, die die große Schwester Ace Hand in Hand mit ihrer kleinen Schwester Birdie zeigt.

Birdie Mae macht Jessica Simpsons Familienglück perfekt

Im September 2018 hatte Simpson das Geheimnis um ihre dritte Schwangerschaft verraten. Birdie Mae macht das Familienglück der 38-Jährigen und ihrem Ehemann somit perfekt. Die beiden sind bereits stolze Eltern der gemeinsamen Kinder Maxwell Drew Johnson (6) und Ace Knute Johnson (5).

Von RND/liz