So ehrlich wie nie spricht die Schauspielerin Jenny Elvers in ihrer Biografie „Wackeljahre – Mein Leben zwischen Glamour und Absturz“ über die Tiefpunkte ihrer Alkohol- und Tablettensucht. Zum Wendepunkt in ihrem Leben sei ein betrunkener Auftritt in der NDR-Sendung „DAS!“ im Jahr 2012 geworden. Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte Vorab Auszüge aus dem Buch, das in der kommenden Woche erscheint. Jenny Elvers über...

...ihre Alkoholsucht

„Ich begann, mir im Supermarkt bald gleich zwei Flaschen Wodka zu kaufen. Ich brauchte mittlerweile das beruhigende Gefühl zu wissen, dass überall immer eine Flasche greifbar war.“ Sie habe sich wie eine Kriminelle gefühlt, weil sie sich heimlich Alkohol beschaffte.

...die psychischen und körperlichen Folgen

Jeden Tag sei es ihr psychisch und physisch schlechter gegangen, schreibt Elvers in ihrer Biografie: „Tag für Tag guckte mir ein zitterndes, kotzendes, wackeliges Wrack mit Herzrasen im Spiegel entgegen. Mit stechenden Schmerzen und Schweißausbrüchen kroch ich zur schmerzlindernden Flasche.“

Nach außen habe sie versucht, die Fassade der treusorgenden Ehefrau und Mutter und erfolgreichen Schauspielerin aufrecht zu erhalten, „innen war ich die heimliche Trinkerin. Eine charakterlose Alkoholikerin, die sich zugrunde richtete.“ Ihr sei klar gewesen, dass sie sterben würde, „wenn nicht ein Wunder geschah“.

...den Umgang ihres Ex-Mann Goetz Elbertzhagen mit ihrer Alkoholsucht

Am Anfang habe sie an den Wochenenden zu Hause „ganz normal“ getrunken – „ein bisschen Wein mit Goetz“. Irgendwann habe sie dann nicht mehr bis zum Abend warten können und flaschenweise Bier getrunken, heißt es in dem Auszug aus der Biografie. „Ein kleiner Wodka am Nachmittag wurde auch gern serviert. Dass das Bier ständig aufgefüllt werden musste, schien Goetz nicht weiter zu wundern.“ Elvers habe ihren Mann auch nie gefragt, was er denn gedacht habe, wer den Alkohol trinke. „Auch habe ich ihn nie gefragt, warum er nichts gesagt hat.“

Die Biografie „Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz“ von Jenny Elvers erscheint am 10. September.

