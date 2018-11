Hamburg

Jan Fedder (63) wünscht sich zum 65. Geburtstag einen Auftritt der legendären englischen Hardrock-Band Deep Purple. „Diesen Wunsch muss ich mir einfach erfüllen“, sagte der Schauspieler. Dafür werde er weder Kosten noch Mühen scheuen. „Wenn wir es nicht schaffen, die so in eine Show zu bekommen, dann lasse ich Deep Purple auf meine eigenen Kosten einfliegen. Das bin ich mir schuldig. Das muss ich einfach bringen.“

Der zwischenzeitlich an Krebs erkrankte Fedder, der in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ seit mehr als 25 Jahren den Polizisten Dirk Matthies mimt, muss sich damit allerdings etwas beeilen. Ende Oktober hatte Deep Purple-Sänger Ian Gillan (73) der Schweizer Zeitung „Blick“ gesagt, die Band denke daran, in den kommenden zwei bis drei Jahren aufzuhören.

Von dpa