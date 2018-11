Berling

Eva Padberg erwartet mit 38 Jahren ihr erstes Kind. Mittlerweile ist das Topmodel bereits in der 30. Schwangerschaftswoche, erwartet Anfang 2019 ihr Baby. Über den Roten Teppich lief Padberg trotzdem noch und erzählte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ wie sie das im 8. Monat meistert:

„Mir geht es super. Ich habe mich outfittechnisch so eingerichtet, dass es für mich ein entspannter Abend wird. Flache Schuhe, weites Kleid, nichts woran man zuppeln muss oder was quetscht. Außerdem habe ich einen Platz am Rand, so dass ich immer auf Toilette gehen kann. Aber ich werde nicht heute nicht diejenige sein, die die letzte auf der Aftershowparty ist…“.

Als Model hat Padberg bislang strikt darauf geachtet, nicht zuzunehmen. Wie entspannt geht sie nun mit den neun Kilos um? Padberg: „Da mache ich mir keine Gedanken. Wann, wenn nicht jetzt darf ich zunehmen? Ich bin da sehr entspannt. Ich habe zwar schon ein paar Kilos zugenommen, aber ich weiß noch nicht mal genau wie viel. Ich habe auch nicht vor, nach der Geburt direkt wieder top in Form zu sein. Das ist mir zu anstrengend.“

Wie es mit der Karriere nach der Geburt weiter geht, ist für das Model auch noch nicht klar: „Das kann man nicht planen und hängt einfach sehr von unserem Kind ab. Ich will auch erst einmal die Zeit mit dem Baby genießen.“

Name steht noch nicht fest

Momentan befindet sich das Model mitten im Babyzimmereinrichten, gibt aber zu: „Wir haben noch kein Bett. Und der Name steht auch noch nicht fest, aber wir haben zumindest schon mal eine Liste…“

Von RND/Lena Obschinsky