Ein bei extremer Hitze in einem Auto eingesperrter Hund ist in Thüringen qualvoll gestorben. Die Englische Bulldogge war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sonneberg in Thüringen für etwa zweieinhalb Stunden in dem Wagen zurückgelassen worden. „Wir gehen davon aus, dass bei Außentemperaturen von 30 Grad an die 60 Grad Innentemperatur geherrscht haben müssen und der Hund erheblich gelitten haben muss“, teilte die Polizei mit.

Das Tier war den Angaben zufolge am Freitagabend von der Schwester des Besitzers im Auto eingesperrt worden. Die Polizei will nun durch Zeugen klären, wo sich die Frau danach aufgehalten hat. Die Frau hatte den Hund während des Urlaubs ihres Bruders betreut. Es wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

+++ Keine Chance: Hund qualvoll im Auto gestorben +++ 📍 Sonneberg, Rewe Markt in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Wir... Gepostet von Polizei Thüringen am Montag, 23. Juli 2018

Immer wieder hat die Polizei in den vergangenen Tagen davor gewarnt, im Hochsommer Hunde im Auto zurückzulassen. Wer einen hilflosen Menschen oder ein Tier in einer solchen Lage vorfindet, sollte deshalb in jedem Fall die 110 wählen. Dann sollten Informationen zum Ort, Kennzeichen, Marke und Typ des Autos und zum Zustand des Menschen oder Tieres durchgegeben werden. Bei erkennbarer akuter Lebensgefahr sei das Einschlagen der Scheibe als Nothilfe gerechtfertigt, betonte die Polizei.

Von RND/dpa