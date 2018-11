Los Angeles

Der Vater der modernen Superhelden ist tot. Mit seinen viel geliebten und detaillierten Charakteren revolutionierte Autor und Verleger Stan Lee in den 1960er Jahren die Comicszene und später schließlich ganz Hollywood. Am Montag starb Lee im Alter von 95 Jahren in Los Angeles.

Welchen Einfluss der Geschichtenerzähler und Schöpfer von Spiderman, den Avengers und den Fantastischen Vier auf die Branche hatte, zeigt die große Anteilnahme in Sozialen Netzwerken. Schauspieler, Regisseure, Studios und andere Wegbegleiter teilten persönliche Erinnerungen und nahmen Abschied. Viele Menschen ehrten den kreativen Geist, der seine Fans bis zuletzt zu unterhalten wusste.

In einem gemeinsamen Statement von Marvel und Disney heißt es: „Schweren Herzens teilen wir unsere tiefe Anteilnahme mit seiner Tochter und seinem Bruder. Wir ehren und erinnern den Schöpfer, die Stimme und den Champion von Marvel.“

Auch die Oscar Academy dankt Lee für sein Lebenswerk.

„Danke Stan Lee. Für deine Dienste, unsere Freiheit, Kreativität und Vorstellungskraft zu schützen. Du warst und wirst immer ein Superheld bleiben“, twitterte die Schauspielerin Jamie Lee Curtis.

„Es wird niemals einen anderen Stan Lee geben. Jahrzehntelang versorgte er Jung und Alt mit Abenteuern, Rückzugsmöglichkeiten, Trost, Selbstbewusstsein, Inspiration, Kraft, Freundschaft und Freude. Er strahlte Liebe und Freundlichkeit aus und wird seine Spuren in so vielen Leben hinterlassen“, schrieb „Captian America“-Darsteller Chris Evans.

Auch „Wolverine“-Star Hugh Jackman erinnerte sich an den Autoren. „Ich bin stolz, ein kleiner Teil dieser Legende zu sein und dabei geholfen zu haben, einen seiner Charaktere zum Leben zu erwecken“, twitterte der Schauspieler.

„Danke dir, große Legende. Du wirst vermisst. Ich wäre ohne dich nicht hier“, schrieb Sebastian Stan, der in den Filmen James Buchanan Barnes, den besten Freund von „Captain America“ verkörperte.

„Stan Lee hat ein Universum erschaffen, in dem geliebte Charaktere niemals wirklich gestorben sind“, so „Avengers“-Regisseur Joss Whedon.

