Mit Warnblinkern feiernd über die Autobahn: Ein türkischer Hochzeitskorso hat Samstag auf der A2 in Niedersachsen den Verkehr Richtung Berlin massiv behindert und gefährdet. „Die vier Wagen sind mit etwa 80 Stundenkilometern nebeneinander auf allen drei Fahrstreifen unterwegs gewesen“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Mit ihren Manövern hätten die Unbekannten alle anderen Autos abgebremst und am Überholen gehindert. Die Ermittler suchen dringend Zeugen des Vorfalls.

Eine 57-jährige Jaguar-Fahrerin hatte die Beamten am Samstag alarmiert und vom türkischen Hochzeitskorso berichtet. Ihren Angaben zufolge fuhren ein gelber und ein weißer Mercedes, ein Land Rover und ein weiterer weißer Wagen auf der Autobahn Richtung Berlin, die 57-Jährige musste deshalb abbremsen. Mit eingeschaltetem Warnblinker hätten sich die vier Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft über alle Fahrspuren verteilt.

„Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Fahrzeuge nicht mehr lokalisiert werden“, sagt Schiewe. Es sei lediglich bekannt, dass zwei der gesuchten Wagen Hamelner Kennzeichen hatten. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Nötigung.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen anderen Hochzeitskorso Niedersachsen: In Burgdorf hatten Kurden auf der Bundesstraße 3 zwischen Ramlingen und Schillerslage ebenfalls eine Eheschließung auf illegale Weise gefeiert und sogar Schüsse aus den Fahrzeugen abgegeben. 20 Fahrzeuge sollen an dem Korso beteiligt gewesen sein, neun davon konnten letztlich in Hannover gestoppt werden.

Länder wollen gegen Hochzeitskorsos vorgehen

Angesichts der zunehmenden Fälle von illegalen Hochzeitskorsos auf deutschen Straßen wollen die Länder härter gegen die Feiernden vorgehen. Unter anderem in Essen und Berlin gab es jüngst ähnliche Aktionen. Das niedersächsische Innenministerium beispielsweise will den Umgang mit den Autokorsos „zeitnah in den Gremien der Polizei der Länder und des Bundes thematisieren“, sagte ein Ministeriumssprecher vor zwei Tagen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Allein die Polizei in Nordrhein-Westfalen musste am Osterwochenende zu 38 ausgearteten Hochzeitskorsos ausrücken.

