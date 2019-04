Berlin

Ein 30-jähriger Teilnehmer eines Hochzeits-Autokorsos ist mit seinem Wagen in Berlin-Tiergarten in den Gegenverkehr gefahren und mit einem anderen Auto kollidiert. Die Fahrerin des anderen Autos wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 30-Jährige sei zuvor laut hupend in Schlangenlinien auf der Klingelhöferstraße unterwegs gewesen und habe dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Polizei zog den Führerschein des Mannes ein, stellte den Wagen sicher und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Von RND/dpa