Los Angeles

Tom Kaulitz ist nun offenbar auch offiziell geschieden. Der 28-Jährige habe die Ehe mit seiner Frau Ria Sommerfeld vergangene Woche annulliert, berichtet das US-Portal „The Blast“ mit Verweis auf ein Gerichtsdokument. Im Juni 2015 hatte das Paar geheiratet, nur wenig später reichte der Musiker allerdings bereits die Scheidung ein. Seither stritten die Beiden dem Magazin zufolge über Unterhaltszahlungen. Diese sind laut den Dokumenten nun vom Tisch. Kaulitz hatte das Model in einem Hamburger Club kennengelernt.

Heidi Klum dürfte die Scheidung freuen. Im April gaben die beiden ihre Beziehung bekannt und ließen sich gemeinsam ablichten. Von einer möglichen Hochzeit der Schwerverliebten ist derzeit noch keine Rede. Auch die Frage nach Kindern ließ Klum in einem Interview mit dem Magazin „Extra“ offen. Nach dem gemeinsamen Italienurlaub steht am 1. September erst einmal der 29. Geburtstag von Tom und seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz an.

Von RND/mkr