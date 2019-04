Lübeck/Sierksdorf

Mit einer neuen Rekord-Attraktion läutet der Hansa-Park in Schleswig-Holstein die nächste Saison an. Am Freitag feierte der sogenannte „Highlander“ Premiere. Im weltweit höchsten rotierenden Freifallturm geht es für die Besucher 103 Meter in die Höhe und mit einer Fallgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h wieder nach unten.

Die „Lübecker Nachrichten“ waren bei der ersten Fahrt dabei. Wie sich das neue Adrenalin-Erlebnis anfühlt, sehen Sie im Video:

Der „Highlander“ bricht drei Weltrekorde auf einmal

Die Zahlen zum „Highlander“ sind beeindruckend: Mit 103 Metern freiem Fall ist er der weltweit höchste „Gyro-Drop“, meint: der weltweit höchste rotierende Freifallturm („gyro“ bedeutet im Griechischen „Kreis“). Außerdem bricht er zwei weitere Weltrekorde: Er hat die höchste Fallgeschwindigkeit mit bis zu 120 Stundenkilometern – und die kippenden Sitze, 24 an der Zahl, die sich vor dem Fall 30 Grad nach vorne neigen. Was der neue „Leuchtturm“ des Parks gekostet hat, ist nicht bekannt – die Geschäftsführung sprach lediglich von einer Millioneninvestition in die neue Themenwelt.

Von LN/ Sabine Latzel/RND