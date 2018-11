Toronto

Einen Schneemann bauen, Schlitten fahren oder eine Schneeballschlacht veranstalten. Viele Kinder freuen sich auf diese Dinge, die der Winter und der erste Schnee mit sich bringen.

Jetzt geht ein Video um die Welt, das zwei Kinder im kanadischen Toronto zeigt, die sich riesig freuen, dass es schneit. Sie hüpfen und tanzen in einem Garten herum, versuchen dabei, die Schneeflocken aus der Luft zu fangen. Doch es ist nicht der erste Schnee in diesem Jahr, der sie so begeistert. Es ist der erste Schnee, den sie überhaupt erleben.

Die Geschwister kommen aus dem vom Bürgerkrieg geplagten Eritrea in Afrika, nur eine Woche zuvor lebten sie dort noch in einem Flüchtlingscamp. Rebecca Davies, die die Familie der Zwillinge nach ihrer Ankunft unterstützt, nahm das herzerwärmende Video auf und postete es auf Twitter – wo es zur Internet-Sensation wurde, millionenfach gesehen und über 150.000 Mal geliked wurde.

Sogar Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich begeistert, teilte das Video bei Twitter und schrieb dazu: „Fantastisch – jetzt überzeug sie noch, dass Schneeschippen Spaß macht. Danke für alles, was du tust, Rebecca.“ Den Tweet versah er mit dem Hashtag #WelcomeToCanada.

Davies schrieb in einem weiteren Tweet, sie hoffe, die Menschen würden aufgrund des Videos noch einmal über ihre Einstellung zu Immigration und Neuankömmlingen in ihrem Land überdenken. Millionen Menschen weltweit dürfte sie jedenfalls ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben.

Von RND/seb/dpa