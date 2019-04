Köln

Sie strahlt, ihr Blick geht ein wenig an der Kamera vorbei, im Hintergrund ein riesiger roter Regenschirm. Mit diesem Foto nimmt Hannelore Elsners Sohn Dominik Elstner (38) auf Instagram Abschied von seiner an Ostern verstorbenen Mutter. „Ich liebe dich Mama, für immer und ewig“, schreibt er dazu.

Elstner, der noch den ursprünglichen Nachnamen seiner 76-jährigen Mutter trägt, stammt aus einer Beziehung mit dem Regisseur Dieter Wedel, den Elsner öfter als Erzeuger, nicht Vater bezeichnete. Er arbeitet als Fotograf, viele Bilder seiner berühmten Mutter finden sich in seinem Social-Media-Profil. Zahlreiche Menschen kondolieren und sprechen ihm Mut zu.

Sehr enge Bindung zwischen Mutter und Sohn

Elsner und ihr Sohn haben ein enges Verhältnis, sie nannte ihn mehrfach den liebsten und wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Zu ihrem 60. Geburtstag sagte sie der Zeitschrift „Emma“ im Jahr: „Wirkliche Liebe habe ich mit Dominik kennengelernt, also so eine Liebe, für die man nichts zurückhaben will. Jetzt löst Dominik sich ab. Ein schwieriger Moment für uns beide“, sagte sie.

In einem Doppel-Interview mit der „ Bild am Sonntag“ sagte sie, ihr Sohn sei Vertrauter, Komplize und nächster Mensch. Dominik Elstner gab an, seine Mutter sei seine Lebensberaterin. „Sie ist eine starke und selbstsichere Frau und eine großartige Schauspielerin, die einfach weiß, was sie in ihrem Leben machen möchte, darstellen und bewirken will.“

Von RND/msk