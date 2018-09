Berlin

Nach dem am Wochenende bekanntgewordenen Fall von sexueller Gewalt an einer Berliner Grundschule soll der zehnjährige mutmaßliche Haupttäter von normalen Schulen ferngehalten werden. „Wir wollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dass der Haupttäter keine Regelschule besucht, sondern besondere Schulmaßnahmen erfährt“, sagte eine Sprecherin der Berliner Senatsschulverwaltung am Montag. Für den Jungen könnte es dann Unterricht in besonderen Kleingruppen oder eine spezielle Einzelfallhilfe geben.

Die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall nicht mehr, weil der Zehnjährige und seine beiden Mittäter Kinder und damit nicht strafmündig sind. „Es gibt keinen Zweifel am Alter“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Opfer, ein ebenfalls zehnjähriger deutscher Junge, wurde den Angaben zufolge während einer Klassenfahrt in Brandenburg von dem aus Afghanistan stammenden Haupttäter vergewaltigt. Zwei Mittäter hielten den Jungen fest. Schulpsychologen und Sozialarbeitern kümmern sich um den Fall. Der Zehnjährige soll schon vorher in der Schule durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen sein.

Von RND/dpa