Remseck

Bei einem Karussell-Unfall sind während eines Straßenfests in der Stadt Remseck (Baden-Württemberg) vier Kinder verletzt worden, eines von ihnen schwer. Wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg am Sonntag mitteilte, bestehe aber keine Lebensgefahr. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich am Samstagnachmittag eine Gondel des Fahrgeschäfts auf dem Fest im Stadtteil Neckarrems gelöst und war gegen eine weitere Gondel geprallt.

Vier Kinder wurden bei einem Unfall in einem Karussell verletzt. Eines von ihnen schwer. Quelle: dpa

Kind wird von umherfliegenden Teilen verletzt

Drei der verletzten Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren saßen demnach in der Gondel, die sich während der Fahrt löste. Sie wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Ein viertes Kind wurde laut Polizei vom einem umherfliegendem Teil getroffen und verletzt.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kam. Ob gegen den Karussell-Betreiber ermittelt wird, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Das bunte Kinderkarussell, bei dem sich die Gondeln mithilfe von Metallstreben auf und ab bewegen, wurde vorläufig stillgelegt.

Von RND/dpa