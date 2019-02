Hamburg

Diese Mittagspause werden viele lange nicht vergessen: Bei einem mysteriösen Unfall mit einer unbekannten Substanz in einer Kantine des Hamburger Hafenunternehmens HHLA am Burchardkai sind sieben Personen verletzt worden. Sie hätten am Mittwoch über Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen geklagt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Kleidung der Betroffenen wurde auf verdächtige Substanzen untersucht

Auch ein Feuerwehrmann, der die ersten drei Patienten im Rettungswagen in die Asklepios Klinik Altona begleitet hatte, klagte demnach über Kopfschmerzen. Zwölf Feuerwehrleute seien präventiv untersucht worden, sagte der Sprecher. Alle Betroffenen mussten sich entkleiden und duschen, ihre Kleidung wurde auf verdächtige Substanzen hin untersucht.

Notaufnahme für andere Patienten kurzzeitig gesperrt

Die Notaufnahme der Asklepios Klinik Altona wurde nach Eintreffen der ersten Patienten geschlossen. Die Zufahrten waren mit Flatterband abgesperrt. Vor der Notaufnahme standen am Mittag zahlreiche Feuerwehrwagen.

In der Kantine wurden bei Tests keine Gase oder gefährliche Stoffe festgestellt, sagte eine HHLA-Sprecherin. Die Kantine sei nach dem Vorfall gegen 9 Uhr gereinigt worden und sollte im Laufe des Tages wieder aufmachen.

In den Proben wurde nichts mehr entdeckt

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers muss es sich um eine schnell flüchtige Substanz gehandelt haben, deshalb sei sie bei den Proben nicht mehr entdeckt worden. Einige Mitarbeiter hätten erklärt, sie hätten einen Azetongeruch bemerkt, andere aber nicht, sagte der Sprecher. Keiner der Patienten befand sich in einem kritischen Zustand, betonte der Feuerwehrsprecher. Sie sollten noch am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Von dpa/RND