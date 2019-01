Düsseldorf

Ein Restaurantgast hat den Koch eines Düsseldorfer Restaurants mit einem Messer niedergestochen. Das mutmaßliche Motiv: Eifersucht. Denn der Koch hatte sich zuvor mit seiner Freundin unterhalten.

Der Täter, ein 26-jähriger Syrer, habe mit seiner libanesischen Freundin (31) das Restaurant besucht, in dem ein Landsmann der Frau in der Küche arbeitet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Als sich die beiden Libanesen unterhielten, sei der 26-Jährige sehr eifersüchtig geworden.

Täter flüchtet erst, kommt aber zurück zum Tatort

Er sei dem Koch in die Küche gefolgt, habe ein Messer genommen und es dem Koch in die Brust gestochen. Nach der Tat sei er zunächst geflüchtet, dann aber zum Tatort zurückgekehrt, wo er festgenommen wurde. Das Opfer habe schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten.

Von RND/ dpa