Zinnowitz

Die Polizei hat jetzt Fotos der in Zinnowitz getöteten Maria K. veröffentlicht. Sie erhofft sich Hinweise von Zeugen, die die 18-Jährige am Tag und in der Nacht kurz vor ihrem Tod gesehen haben könnten. „Wer hat die junge Frau am Abend des 18. März 2019 (ein Montag) bzw. gegen Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden des 19. März 2019 (Dienstag) in Zinnowitz möglicherweise in Begleitung einer weiteren Person (männlich / weiblich) gesehen?“, heißt es von der Polizei.

Maria K. sei 1,69 Meter groß gewesen, habe offene blonde Haare mit roten Strähnchen gehabt und einen Nasenring getragen. Wer etwas gesehen hat, kann sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 55822223 sowie jede andere Polizeidienststelle wenden.

Zuletzt soll Maria K. wie folgt bekleidet gewesen sein:

- helle Hose mit Blumen- und Blättermuster

- schwarzer teils glitzernder Pulli mit Katzenkopf-Aufdruck

- weiße Sneaker-Socken

- schwarze knöchelhohe Schuhe

- grüne Bomberjacke (orangefarbenes Innenfutter)

- grün-braun kariertes Dreieckstuch (siehe Foto)

Noch immer keine heiße Spur im Fall von Maria K.

Maria K. ist am 19. März tot in ihrer Wohnung in der Zinnowitzer Waldstraße gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Doch auf der Suche nach einer heißen Spur tappt die Polizei weiter im Dunkeln. In der SoKo „Maria“ sind seither mehrere Dutzend Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ununterbrochen auf der Suche nach einem Tatverdächtigen oder einem Motiv im Einsatz. Es wurden mehr als 50 Angehörige und Bekannte des Opfers befragt. Mittlerweile wurden die Ermittlungen auf ganz Deutschland ausgeweitet. In der Wohnung von Maria K. wurden Spuren gesichert, die noch ausgewertet werden. Das Umfeld der Wohnung in der Waldstraße in Zinnowitz wurde zudem von etlichen Kriminalbeamten teilweise auch mit Fährtenhunden und der Unterstützung der Bereitschaftspolizei abgesucht.

Von Alexander Müller/RND