Berlin

Direkt nach ihrer großen Halloween-Party ging es für Model-Mama Heidi Klum aus New York nach Berlin. Hier haben in dieser Woche die Dreharbeiten zur 14. Staffel „Germany’s Next Topmodel“ begonnen. Im Frühjahr werden die neuen Folgen wie immer auf ProSieben zu sehen sein. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest.

Heidi zeigt ihre Kandidatinnen bei Instagram

Für die Top-50-Models, die bereits vorab ausgewählt wurden, veranstalteten die Showmacher von GNTM ein großes Dinner am Catwalk. Auf Instagram postete Heidi ein erstes Bild, das einige der neuen Teilnehmerinnen zeigt.

GNTM 2019 – wer sitzt in der Jury?

Das Konzept der Show wurde erneut überarbeitet. Wie ProSieben am Sonntag mitteilte, wird jede neue Folge unter einem bestimmten Thema laufen. Zudem werden insgesamt 15 wechselnde Juroren über die Zukunft der Models entscheiden. Wer genau in der Jury sitzt, ist allerdings noch nicht bekannt.

„Das neue Konzept mit 15 wechselnden Gastjuroren bietet den Kandidatinnen ein intensiveres Coaching und liefert den #GNTM-Fans viele neue Einblicke in die Fashion- und Modelwelt“, so Heidi Klum.

Rückkehr von Tom Kaulitz und Wolfgang Joop?

Fest steht, dass Juror und Coach Thomas Hayo künftig nicht mehr dabei sein wird. Nach acht Jahren gab er im Juni seinen Ausstieg bekannt und verkündete, eine Pause einlegen zu wollen. Ob Michael Michalski Heidi unterstützt, ist unklar. Laut „Bild.de“ wolle er sich wieder mehr seinem Hauptgeschäft widmen.

Stattdessen könnten Heidis Freund Tom Kaulitz und sein Bruder Bill oder der Designer Philipp Plein als Gastjuroren auftreten. Auch eine Rückkehr von Wolfgang Joop wäre denkbar.

Bereits im Juli hatte Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account zum großen Casting aufgerufen. Unter dem Hashtag #IchbinGNTM2019 konnten die Frauen ihre Bewerbungsfotos posten.

Von RND/mkr