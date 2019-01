Gummersbach

Weil eine Gerichtsvollzieherin in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen mit einer Waffe bedroht wurde, ist die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben einer Sprecherin hatte jemand die Frau bei ihrer Arbeit mit einer Schusswaffe bedroht. Kurze Zeit später habe sie das Einfamilienhaus jedoch unverletzt verlassen können. Im Haus sei ein Schuss gefallen.

Ein Spezialeinsatzkommando umstellte das Gebäude, ein Zugriff sei noch nicht erfolgt, hieß es am Morgen. Ob sich außer dem Schützen noch weitere Menschen in dem Haus befinden, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Weitere Details waren zunächst unklar. Gummersbach liegt rund 50 Kilometer östlich von Köln im Bergischen Land.

Von RND/dpa