New York

Mama und Papa haben endgültig die Nase voll: Weil ihr Sohn einfach nicht ausziehen will, haben sie sich nun Hilfe von einem Gericht geholt – damit der 30-jährige Sprössling endlich auf eigenen Beinen steht.

Denn trotz fünf schriftlicher Bescheide weigert sich Michael Rotondo, aus dem Haus seiner Eltern im US-Bundesstaat New York auszuziehen. Er bekam sogar ein Geldangebot von umgerechnet knapp 1000 Euro für den Start ins selbstständige Erwachsenenleben. Doch vergebens: Der 30-Jährige sah keinen Grund, das Hotel Mama zu verlassen.

Sohn fordert Kündigungsfrist

Am Ende landete der Fall des renitenten Sohnes bei Gericht: Ein Richter des Obersten Gerichts des Bezirks Onondaga gab den Eltern recht – und wies Rotondo an, das Haus in Camillus rund 420 Kilometer nordwestlich von New York zu verlassen.

Der 30-Jährige schien sich aber auch davon nicht beeindrucken lassen. Wie mehrere US-Medien berichten, kam es sogar zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Richter. Er forderte nämlich eine sechsmonatige Kündigungsfrist ein. Richter Donald Greenwood kommentierte dies als „unerhört“. Einen Auszugstermin setzte der Richter jedoch nicht fest.

Erstmal zurück ins Hotel Mama

Für Rotondo hingegen besteht seit Jahren eine „Wohnübereinkunft“: Es sei nie verlangt worden, dass er einen Beitrag zu den Ausgaben leiste oder bei den Hausarbeiten oder der Instandhaltung des Hauses helfe, zitierte CNN aus Gerichtsakten.

Nach dem Gerichtsbeschluss erklärte der junge Mann, dass er die Entscheidung anfechten wolle – und kehrte allem Anschein nach in das Haus seiner Eltern zurück.

Von RND/dpa