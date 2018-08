New York

Hollywood-Star George Clooney (57, „Money Monster“) ist laut dem US-Magazin „Forbes“ der derzeit bestverdienende Schauspieler weltweit. Clooney hat Schätzungen des Magazins zufolge in den vergangenen zwölf Monaten 239 Millionen Dollar (etwa 207 Millionen Euro) eingenommen, wie „Forbes“ in der Nacht zum Donnerstag berichtete. Wer die weiteren Topverdiener sind, sehen Sie in der Bildergalerie.

Von dpa/RND