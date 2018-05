Düsseldorf

Bereits zum 13. Mal heißt es am Donnerstagabend: „Germany’s Next Topmodel ist...“ Ab 20.15 Uhr überträgt Pro7 die große Abschiedsshow im TV. Mit Toni, Pia, Christina und Julianna stehen in diesem Jahr vier Kandidatinnen im Finale.

Wer das Cover des Mode-Magazins „Harper’s Bazaar“ zieren wird und einen Vertrag mit der Klumschen’ Modelagentur erhält, verrät Heidi jedoch erst ganz zum Schluss.

Neben den Top-Kandidatinnen werden auch ausgeschiedene Bewerberinnen noch einmal auf dem Catwalk zu sehen sein. Rito Ora, Shawn Mendes, Wincent Weiss und Cro sorgen für das Musikprogramm. Ob – wie spekuliert – auch Heidis neue Liebe Tom Kaulitz zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Zur Galerie Wer bekommt das letzte Foto und damit die Aussicht auf eine erfolgreiche Modelkarriere? Vier junge Frauen kämpfen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2018.

Die Vorbereitungen für die Show laufen bereits auf Hochtouren. Auf Instagram teilte die Model-Mama bereits einige Eindrücke.

Das wurde aus den ehemaligen GNTM-Kandidatinnen:

Zur Galerie Zum 13. Mal sucht Heidi Klum bereits „Germany’s Next Topmodel“. Welche Kandidatinnen nach ihrem Sieg in der Modewelt durchstarten konnten und wer das Modeln an den Nagel hängte, sehen Sie hier.

Von RND/mkr