Göttingen

Was für eine Überraschung: In der Göttinger Innenstadt fand eine Frau eine lebensgroße goldfarbene Jesusfigur. Alarmierte Beamte brachten die etwa 1,50 Meter hohe Figur mit dem Streifenwagen vorsichtig zur Wache, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort wurde die Skulptur zunächst trocken untergebracht.

Woher die Jesusskulptur aus Kunststoff und Gips überhaupt stammt, ist noch nicht bekannt. Da die Plastik keine Hände hat, wird angenommen, dass sie eigentlich an ein Kruzifix gehört. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte die Jesusfigur irgendwo gestohlen hatten, hieß es.

Von RND