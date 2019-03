Sangerhausen

Durch einen gezielten Tritt in den Genitalbereich eines der Täter hat eine Frau in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Die 41-Jährige war am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz unterwegs, als zwei Männer sie aufforderten, ihnen ihr Handy und ihre Geldbörse zu geben, berichtet die „Mitteldeutsche Zeitung“ unter Berufung auf die Polizei. Daraufhin habe das Opfer einen der Männer in den Genitalbereich getreten und sei in ihr Auto geflüchtet, heißt es weiter. Die beiden Männer seien daraufhin wieder verschwunden.

Von RND