Malibu

Die Feuer in Kalifornien haben bereits mehr als 40 Todesopfer gefordert und mehrere Tausend Privathäuser zerstört – darunter auch die des deutschen Entertainers Thomas Gottschalk. Bilder zeigen jetzt die Überreste des Anwesens im Promi-Ort Malibu.

Von dem 900-Quadratmeter-Anwesen ist nicht mehr als Schutt, Steine und ein paar Überreste stehengeblieben. Die Windmühle, die dort stand, ist noch gut zu erkennen. Außerdem weitere Mauern und unter anderem eine Menschenfigur aus Stein.

Bilder der verbrannten Villa von Thomas Gottschalk in Kalifornien

Zur Galerie Fotos zeigen die Villa des deutschen Entertainers Thomas Gottschalk, die während der Feuer in Kalifornien verbrannte.

Erstaunlich ist, dass rund um das Zehn-Millionen-Euro-Anwesen teilweise noch grüne Bäume und Palmen stehen, die nicht verbrannt sind. Feuerökologe Prof. Dr. Johann Georg Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg hat dafür eine Erklärung, die er gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte: „Bei den Häusern reicht bei dieser Bauweise oft schon ein Funke. Klimaanlagen saugen die Funken oft ein. Die Häuser sind auch oft mit Plastik abgeschottet. Das brennt schnell. Auch über Dachrinnen gelangt das Feuer schnell ins Innere. Dagegen brennt der einzeln stehende Baum nicht ganz so schnell“, sagt er.

Gottschalk war in Deutschland, als seine Villa abbrannte

Während die Villa abbrannte, war Gottschalk selbst gar nicht in Kalifornien, sondern moderierte gerade eine Veranstaltung in Deutschland. „Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen. Ich hatte das Gedicht ,Der Panther’ in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist es ebenso in Flammen aufgegangen, wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind“, sagte er schockiert. Von all diesen Dingen konnte nichts gerettet werden außer der Katzen, die Gottschalks Frau Thea noch in Sicherheit brachte.

Von RND/hsc